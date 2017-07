Největší americká banka JP Morgan Chase dnes svými výsledky za 2Q 2017 překonala očekávání analytiků

14.07.2017 15:00

Jako první z velkých amerických bank dnes ráno před otevřením trhu reportovala JP Morgan Chase. Výnosy i zisk byly nad očekáváním. Výsledky společnosti JP Morgan Chase (JPM) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 1Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 26,41 25,44 25,21 Čistý zisk (mld. USD) 7,03 -- 6,20 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,82 1,59 1,55 Zisk dosáhl historického maxima JP Morgan, největší americká banka podle velikosti aktiv, si připsala další úspěšné čtvrtletí. Banka vykázala výnosy za druhý kvartál 2017 ve výši 26,41 mld. USD při očekávání 25,44 mld. USD. JP Morgan v tomto kvartále dosáhla nejvyššího čistého zisku a očištěného zisku na akcii ve své historii. Zisk vzrostl meziročně o 13 % na 7,03 mld. USD. Očištěný zisk na akcii také překonal očekávání analytiků. Zisk byl 1,82 USD na akcii při očekávání 1,59 USD. Součástí zisku na akcii je ale také benefit z právního urovnání ve výši 406 mil. USD. Růstu pomáhal nárůst úvěrů a zvýšené sazby Společnosti pomohl růst úvěrů spojený s vyššími sazbami. Během tohoto kvartálu analytici očekávali mírnější růst půjček a investic oproti prvnímu čtvrtletí 2017. Úvěry ale meziročně vzrostly o 8 %. Čistý úrokový výnos JP Morgan Chase ve sledovaném období vzrostl taktéž o 8 % a dosáhl hodnoty 12,5 mld. USD. Neúrokový výnos činil 13,9 mld. dolarů, tedy 2% meziroční nárůst. Neúrokové náklady v druhém kvartále posléze činily 14,5 mld. dolarů, což se rovná 6% růstu ve srovnání s druhým čtvrtletím minulého roku. Rentabilita vlastního kapitálu v druhém kvartále činila 12 %. Což je mírně vyšší ve srovnání s hodnotou v minulém čtvrtletí 11 %. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli 12,5 %. Analytici očekávali 12,42 %. Překvapila i divize investičního bankovnictví Po té, co se v prvním čtvrtletí roku 2017 dařilo divizi investičního bankovnictví, která vykázala meziroční nárůst výnosů o 36 % na 1,8 mld. dolarů, očekávali analytici pokles investičních výnosů na 1,65 mld. USD. Investiční výnosy sice klesly, ale méně než se očekávalo. Investiční výnosy za 2Q dosáhly 1,70 mld. USD. Celkové korporátní a investiční výnosy meziročně klesly o 3 % na 8,9 mld. USD, zatímco korporátní a investiční zisk meziročně vzrostl o 9 % na 2,7 mld. USD. Výhled dalšího růstu Banky stále čekají na kroky administrativy Donalda Trumpa. President nominoval do svého kabinetu mnoho lidí se zkušenostmi na Wall Street a v budoucnu se očekává deregulace finančního sektoru. V tomto kvartálu se ale na dobrých výsledcích podepsala hlavně zvýšená americká úroková sazba. Úvěry a vklady i nadále pokračují v silném růstu. Objem obchodních transakcí a tržby kreditních karet rostly v řádu dvou ciferních čísel, což demonstruje naše konzistentní investice, oznámil v prohlášení CEO banky Tim Sloan. Celkové výsledky společnosti jsou zde. JPMorgan Chase & Co (JPM) na 93,1 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 330,8 P/E 13,6 Vývoj za letošní rok (%) +7,9 Očekávané P/E 14,1 52týdenní minimum (USD) 63,4 Prům. cílová cena (USD) 95,2 52týdenní maximum (USD) 94,5 Dividendový výnos (%) 2,1 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.