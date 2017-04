Největší americká banka JP Morgan Chase výsledky za 1Q 2017 překonala očekávání

13.04.2017 13:56

Společnosti pomohl růst úvěrů spojený s vyššími sazbami. Dařilo se i divizi investičního bankovnictví. Výsledky společnosti JPMorgan Chase & Co (JPM) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 24,68 25,15 23,24 Čistý zisk (mld. USD) 6,45 -- 5,52 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,65 1,52 1,35 Největší americká banka, co se do velikosti aktiv týče, reportovala výsledky za první kvartál tohoto roku. Výsledek překonal očekávání analytiků, když zisk společnosti vzrostl o 17 %. V pozitivním výsledku pomohl zejména nárůst úvěrování spojený s vyššími úrokovými sazbami na americkém trhu. JP Morgan Chase vykázal nárůst zisků i výnosů, které meziročně vzrostly o 6,2 %. Upravené tržby dosáhly hodnoty 25,6 mld. dolarů při očekávání 25,1 ml.d dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2017 se dařilo zejména divizi investičního bankovnictví, která vykázala meziroční nárůst výnosů o 36 % na 1,8 mld dolarů. Největší sektor banky, co se velikosti výnosů týče, tedy retail, si vedl o poznání hůře. Ukázkou je například propad hypotečních poplatků o výrazných 39 % v prostředí prudkého růstu úrokových sazeb. Rentabilita vlastního kapitálu v prvním kvartále činila 11 %. To je srovnatelná hodnota jako ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku, avšak zlepšení proti prvnímu kvartálu roku 2016, kdy ROE činila 9 %. Čistý úrokový výnos JP Morgan Chase ve sledovaném období dosáhl hodnoty 12,4 mld. dolarů, což je meziroční růst o 6 %. Úrokové výnosy táhl nahoru nárůst úvěrů spojený s vlivem rostoucích úrokových sazeb. Neúrokový výnos činil 13,2 mld. dolarů, tedy také 6% meziroční nárůst. Neúrokové náklady v prvním kvartále posléze činily 15 mld. dolarů, což se rovná 9% růstu ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli 12,4 %. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 očekává JP Morgan Chase nárůst čistého úrokového výnosu o zhruba 400 mil. dolarů. Dividenda společnosti činí 0,50 dolarů na akcii. Finanční sektor ve Spojených státech je stále v očekávání kroků nové administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svého zvolení stále opakuje slova o snižování daní v ekonomice a výrazné deregulaci finančního sektoru. To by se podle Trumpa mělo projevit zejména redukcí Dodd-Frankova zákona, vzniklého v reakci na poslední finanční krizi. Celkové výsledky společnosti jsou zde. Akcie JP Morgan Chase v pre-marketu posilují. JPMorgan Chase & Co (JPM) včera uzavřela na 85,4 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 303,8 P/E 13,2 Vývoj za letošní rok (%) -1,0 Očekávané P/E 13,0 52týdenní minimum (USD) 57,1 Prům. cílová cena (USD) 92,3 52týdenní maximum (USD) 94,0 Dividendový výnos (%) 2,3 Zdroj: JP Morgan Chase, The Financial Times, Wall Street Journal, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.