Největší americký operátor Verizon v 2Q překonal očekávání

27.07.2017 17:36

Zavedení neomezených datových tarifů společnosti pomohlo k růstu na úrovni tržeb. Výsledky Verizon Communications Inc (VZ) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 30,55 29,91 30,53 Čistý zisk (mld. USD) 4,48 -- 0,83 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,96 0,96 0,17 Společnost zaznamenala mírný růst tržeb o 0,1 % na 30,55 mld. USD. Růstu se podařilo dosáhnout i přesto, že společnost během čtvrtletí výrazně snižovala ceny tarifů. Wall Street očekával pokles tržeb o 2 %. Očištěný zisk na akcii naplnil očekávání na 0,96 USD. Čistý zisk dosáhl 4,48 mld. USD. Za 2Q společnost získala 590 tis. nových zákazníků. Minulý rok za 2Q sice Verizon získal více zákazníků (614 tis.), ale společnosti se podařilo korigovat ztrátu 307 tis. zákazníků z minulého čtvrtletí. Verizon zavedl neomezené datové tarify, aby společnost mohla konkurovat agresivnějším rivalům, např. Sprint nebo T-Mobile US, kteří získali 817 tis. zákazníků za uplynulý kvartál. Akcie Verizon dnes posilují o 6,2 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Verizon Communications Inc (VZ) +6,2 % na 47,135 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 192,8 P/E 12,5 Vývoj za letošní rok (%) -11,5 Očekávané P/E 12,6 52týdenní minimum (USD) 42,8 Prům. cílová cena (USD) 49,6 52týdenní maximum (USD) 55,8 Dividendový výnos (%) 4,9 Zdroj: Verizon, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.