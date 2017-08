Největší maloobchodní řetězec Wal-Mart dnes reportoval výsledky za 2Q fiskálního roku 2018

17.08.2017 15:30

Investice společnosti do digitálních technologií a e-commerce Wal-Martu pomohly ke zvýšení tržeb. Výsledky společnosti Wal-Mart (WMT) za 2Q FY 2018 2Q FY 2018Konsensus 2Q 20182Q FY 2017 Tržby (mld. USD) 123,36 123,05 120,85 Čistý zisk (mld. USD) 2,90 -- 3,77 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,08 1,07 1,07 Tržby i zisk mírně nad očekáváním Tržby rostly nad očekáváním analytiků. Meziročně vzrostly o 2,1 % na 123,4 mld. USD při očekávání 123,05 mld. USD. Společnost reportovala očištěný zisk na akcii 1,08 USD, což je mírně nad konsensem, který očekával 1,07 USD. Porovnatelné tržby maloobchodního řetězce vzrostly podle očekávání o 1,8 %. Wal-Mart i nadále očekává nízké zisky z důvodu nižších cen. Společnost snižuje ceny obzvlášť ve velmi kompetitivním sektoru potravin, aby si udržela podíl na trhu. V druhém kvartále se společnosti podařilo dosáhnout nejlepších porovnatelných tržeb za posledních pět let v oblasti potravin, které tvoří více než polovinu všech tržeb Wal-Martu. Rostly zejména online tržby, v USA se meziročně zvýšily o 67 %. Příznivým číslům v oblasti e-commerce pomohly také nedávné akvizice, zejména nákup Jet.com, který Wal-Martu umožnil snížit náklady na přepravu. Wal-Mart mírně navýšil výhled na 3Q i na celý fiskální rok Za příští kvartál společnost očekává očištěný zisk na akcii mezi 0,90 a 0,98 USD. Analytici očekávali zisky na horní hranici tohoto rozmezí na 0,98 USD na akcii. Wal-Mart zvedl svůj celoroční výhled pro očištěný zisk na akcii na rozmezí 4,30 až 4,40 USD. Analytici očekávají 4,39 USD. V třetím kvartále Wal-Mart očekává podobný růst porovnatelných tržeb jako za kvartál uplynulý, tj. v rozmezí 1,5 až 2 %. Výkonný ředitel společnosti, Doug McMillon, považuje výsledky v uplynulém kvartále za solidní a zdůraznil, že se společnosti podařilo získat více zákazníků ve svých prodejnách. Počet zákazníků v prodejnách meziročně vzrostl o 1,3 %. Akcie Walmartu podobně jako akcie jiných potravinových řetězců výrazně ztrácely minulý měsíc poté, co společnost Amazon oznámila plány na akvizice potravinového Whole Foods. Za letošní rok si Wal-Mart připsal přes 17 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Wal-Mart Stores Inc (WMT) na 80,98 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 244,1 P/E 18,6 Vývoj za letošní rok (%) +17,2 Očekávané P/E 18,5 52týdenní minimum (USD) 65,3 Prům. cílová cena (USD) 83,3 52týdenní maximum (USD) 82,0 Dividendový výnos (%) 2,5 Zdroj: Walmart, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.