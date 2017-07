Největší světová sociální síť Facebook za 2Q reportoval nárůst zisku o 71 %

27.07.2017 14:00

Růst výnosů i zisku byl nad očekáváním. Společnost investory varovala před zpomalením růstu v druhé polovině roku. Výsledky společnosti Facebook (FB) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,32 9,20 6,44 Čistý zisk (mld. USD) 3,89 -- 2,28 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,32 1,13 0,78 Výnosy i zisk nad očekáváními Největší světová sociální síť reportovala včera večer po uzavření trhů výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Čistý zisk společnosti dosáhl v meziročním srovnání nárůstu o 71 %. Výnosy Facebooku posléze vzrostly o skoro polovinu, konkrétně o 47 %. Výnosy i očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků. Výnosy i zisk rostly velmi podobně jak v 1Q 2017, kdy zisky a výnosy vzrostly o 76 %, resp. 49 %. Vysoké výnosy z reklamy by mohly dosáhnout maxim v druhé půlce 2017 Sociální síti Facebook pomohl její tržní podíl a silná reklamní divize k pozitivním výsledkům. Před konkurencí, jako např. společností Snap, se Facebooku daří uchovat si tržní podíl. Z reklamní činnosti společnost utržila 9,16 mld. USD v 2Q. Společnost ale své investory varovala, že počet reklam by mohl dosáhnout maxima v druhé polovině 2017. Podle CFO Facebooku Davida Wehnera výnosy z reklamy by měly tvořit menší část z celkových výnosů v druhém pololetí 2017. V budoucnu se Facebook chce soustředit na reklamu pomocí delších videí a také chce začít používat reklamy i na své aplikaci zasílání zpráv, Facebook Messenger, která má 1,2 mld. aktivních uživatelů měsíčně. Počet aktivních uživatelů přesáhl 2 miliardy V tomto čtvrtletí společnost Facebook dosáhla 2 mld. uživatelů. Počet aktivních měsíčních uživatelů Facebooku dosáhl v druhém čtvrtletí 2,01 miliardy lidí, očekávalo se 1,98 mld.. Z toho 1,3 miliardy uživatelů používá sociální síť denně. Společnost také řekla investorům, že v blízké budoucnosti očekává růst výdajů. Společnost má přes 20 000 zaměstnanců, o 43 % více než před rokem. Během posledního kvartálu kapitálové výdaje společnosti byly přes 1,4 mld. USD a společnost očekává rostoucí kapitálové výdaje i v budoucnu. Od začátku roku akcie Facebooku vzrostly o 44 %, za stejné období index S&P vzrostl o 9 %. Akcie Facebooku v post marketu včera posilovali o 4 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Facebook Inc (FB) na 165,61 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 480,0 P/E 37,7 Vývoj za letošní rok (%) +43,9 Očekávané P/E 28,2 52týdenní minimum (USD) 113,6 Prům. cílová cena (USD) 187,3 52týdenní maximum (USD) 166,2 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, Facebook, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.