Největší světový kavárenský řetěz Starbucks včera po uzavření trhů představil výsledky za 3Q 2017

28.07.2017 12:55

Tržby byly pod očekáváním. Společnost snížila výhled a oznámila plány na akvizici kaváren ve východní Číně. Výsledky společnosti Starbucks (SBUX) za 3Q 2017 3Q 2017Konsensus 3Q 20173Q 2016 Tržby (mld. USD) 5,66 5,76 5,24 Čistý zisk (mil. USD) 692 -- 754 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,55 0,55 0,49 Finanční výsledky za 3Q 2017 Celkové tržby byly pod očekáváním. Dosáhly hodnoty 5,66 mld. USD při očekávání 5,75 mld. USD. Celkové tržby meziročně vzrostly o 8,1 %. Počet mobilních plateb se za 3Q navýšil na 30 % všech transakcí v prodejnách v USA. Zisk na akcii dosáhl 0,47 USD, meziročně klesl o 7,8 %. Po očištění se zisk na akcii shoduje s očekáváním ve výši 0,55 USD. Růst porovnatelných tržeb naplnil očekávání v USA, ale zklamal v Asii Celosvětové porovnatelné tržby nedosáhly očekávání analytiků. Tržby vzrostly o 4 %, analytici očekávali růst o 4,8 %. Porovnatelné tržby rostly nejvíce v Severní a Jižní Americe, největším trhu pro Starbucks. Vzrostly o 5 % a naplnily tak očekávání analytiků, pomohl jim k tomu 5% růst průměrné výše koupě zákazníka. Porovnatelné tržby v Asii rostly o 1 % při očekávání 4,3 %. V Číně se sice společnost dočkala 7% nárůstu tržeb, ale region táhl dolů pomalý růst v Japonsku. Starbucks oznámil plány na akvizici čínského řetězce kaváren a uzavírání prodejen Teavana Starbucks včera také oznámil akvizici kavárenského řetězce ve východní Číně. Společnost plánuje koupit 1300 prodejen za 1,3 mld. USD. Jedná se o největší akvizici v historii společnosti. Po Spojených státech je Čína pro společnost nejrychleji rostoucím trhem. Společnost také plánuje uzavřít čajové prodejny Teavana. Prodejny dlouhodobě nedosahují dostačujících výsledků. Starbucks plánuje uzavřít všech 379 prodejen během příštího roku. Společnost snížila výhled Starbucks snížil výhled celoročního očištěného zisku na akci z rozmezí 2,06 až 2,10 USD na 1,96 až 1,97 USD na akcii. Společnost také oznámila, že očekává růst tržeb, který dříve očekávala mezi 8 a 10 %, blíže spodní hranici tohoto rozmezí. Finanční ředitel společnosti, Scott Maw, vysvětlil, že opatrnější výhled je zapříčiněn kombinací trendů v uplynulém kvartále a makroekonomických tlaků na maloobchodní a restaurační sektor. Podrobnější výsledky společnosti Starbucks Corp. jsou k dispozici zde. Starbucks Corp (SBUX) na 59,5 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 86,2 P/E 28,5 Vývoj za letošní rok (%) +7,2 Očekávané P/E 28,5 52týdenní minimum (USD) 50,8 Prům. cílová cena (USD) 65,3 52týdenní maximum (USD) 64,9 Dividendový výnos (%) 1,6 Zdroj: Bloomberg, Starbucks, The Financial Times, The Wall Street Journal Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.