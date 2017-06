Německá burza oslabuje, také v Evropě ztrácí technologie

12.06.2017 10:16

Také evropský akciový trh reaguje na páteční technologický „výplach“ v USA. Nejztrátovějším sektorem tak je IT (-2,3 %), nedaří se ani nezbytné spotřebě (-2,1 %). V plusu jsou pouze energetické, respektive ropné a plynařské společnosti (+0,7 %). V Německu se daří automobilovému sektoru a akciím HeidelbergCement po zvýšení doporučení na „buy“ z „underperform“ od analytiků Bank of America a Bayeru po zvýšení doporučení na „buy“ z „neutral“ od stejného analytického domu. Index DAX -0,4 % na 12764,19 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Volkswagen (VOW3) +1,7 % Infineon Technologies (IFX) -3,3 % BMW (BMW) +1,6 % SAP (SAP) -2,3 % Daimler (DAI) +1,4 % Vonovia (VNA) -1,3 % HeidelbergCement (HEI) +1,2 % Siemens (SIE) -1,2 % Continental (CON) +1,2 % Beiersdorf (BEI) -1,1 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.