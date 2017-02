Německá burza pokračovala v růstu

Index DAX si připsal 0,92 % na 11774,43 b.Německé akcie dnes následovaly Evropu a rostly. Nejvýraznější zisky si připsaly německé automobilky Volkswagen (VOW3; +2,2 %) a BMW (BMW; +1,9 %). Dařilo se také Deutsche Bank (DBK; +1,9 %). Druhý velký listovaný bankovní dům Commberzbank (CBK) se naopak spolu s Deutsche Telekomem (DTE) ocitl na chvostu žebříčku, obě akcie odepsaly půl procenta. Index DAX +0,92 % na 11774,43 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Volkswagen (VOW3) +2,2 % Commerzbank (CBK) -0,5 % BMW (BMW) +1,9 % Deutsche Telekom (DTE) -0,5 % Deutsche Bank (DBK) +1,9 % Fresenius Medical Care (FME) -0,4 % E.ON (EOAN) +1,9 % Vonovia (VNA) -0,3 % Lufthansa (LHA) +1,6 % Infineon Technologies (IFX) -0,3 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: http://bit.ly/Fio_akceJan TománekFio banka, a.s.