Německá burza spolu s Evropou ztrácela, utility šly proti proudu

16.01.2017 18:16

Index DAX odepsal 0,64 % na 11554,71 b.Německé akcie dnes při podprůměrném objemu mírně ztrácely. Nedařilo se finančním titulům. Deutsche Bank (DBK) odepsala 3 %, Commerzbank -2,2 %. Lépe na tom nebyly ani akcie německých automobilek, nejvíce odepsal Volkswagen (VOW3; -2,2 %). Jejich akcie mohly reagovat na výhružky Donalda Trumpa vůči BMW. Proti proudu šly německé utility (RWE; +1,8 %), E.ON (EOAN; +0,7 %) a Uniper (UN01; +0,4 %), které těžily ze slov analytiků Goldman Sach. Podle nich by mohl šestiletý negativní trend pro evropské utility skončit. Dařilo se také zdravotnické společnosti Fresenius (FRE; +1,0 %). Index DAX -0,64 % na 11554,71 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna RWE (RWE) +1,8 % Deutsche Bank (DBK) -3,0 % Fresenius (FRE) +1,0 % Volkswagen (VOW3) -2,2 % Beiersdorf (BEI) +0,9 % Commerzbank (CBK) -2,2 % Vonovia (VNA) +0,8 % Merck (MRK) -1,6 % E.ON (EOAN) +0,7 % Daimler (DAI) -1,5 % Zdroj: Bloomberg