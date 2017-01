Německá burza uzavřela bez výrazné změny

05.01.2017 20:36

Index DAX připsal 0,01 % na 11584,94 b.Evropské burzy uzavřely bez výrazné změny, nicméně u sektorů byly rozdíly. Pokles amerických dluhopisových výnosů negativně ovlivnil i evropské banky. Kupříkladu Deutsche Bank (DBK) oslabila o 0,8 %. Největší ztrátu v rámci indexu DAX zaznamenal výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; -1,4 %) a zajišťovna Munich Re (MUV2; -1,3 %). Největší růst mají za sebou akcie developera Vonovia (VNA; +2,0 %) a Deutsche Post (DPW; +1,7 %). Euro vůči dolaru dnes posílilo o 1 % na úroveň 1,06. Další vývoj evropských trhů může ovlivnit zítřejší report z amerického trhu práce. Ten může ovlivnit výnosy dluhopisů a americký dolar vůči euru. Pokud by euro nadále posilovalo, tak by se jednalo o negativní faktor pro evropské akciové indexy. Index DAX +0,01 % na 11584,94 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Vonovia (VNA) +2,0 % Adidas (ADS) -1,4 % Deutsche Post (DPW) +1,7 % Munich Re (MUV2) -1,3 % Merck (MRK) +1,5 % Deutsche Bank (DBK) -0,8 % ProSieben (PSM) +1,3 % Linde (LIN) -0,7 % RWE (RWE) +1,1 % Siemens (SIE) -0,7 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.