Německá burza uzavřela bez výrazné změny

ECB dnes ponechala úrokové sazby v souladu s očekáváním, zatímco guvernér Mario Draghi zmínil, že utahování monetárních stimulů nebylo diskutováno. Řada novinářů se Draghiho na to ptala v souvislosti s rostoucí inflací. Euro v reakci smazalo denní zisky vůči dolaru, přesto se nadále pohybuje nad úrovní 1,06. Index DAX uzavřel o 0,02 % na 11596,89 b. Největší růst v indexu DAX zaznamenala Commerzbank (CBK; +4,3 %), následovaná automobilkou Volkswagen (VOW3; +1,0 %) a Deutsche Bank (DBK; +0,8 %). Na druhé straně se nedařilo akciím developera Vonovia (VNA; -1,8 %), ocelárny ThyssenKrupp (TKA; -1,6 %) a výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3; -0,9 %). Index DAX -0,02 % na 11596,89 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +4,3 % Vonovia (VNA) -1,8 % Volkswagen (VOW3) +1,0 % ThyssenKrupp (TKA) -1,6 % Deutsche Bank (DBK) +0,8 % Henkel (HEN3) -0,9 % Lufthansa (LHA) +0,7 % Fresenius (FRE) -0,7 % HeidelbergCement (HEI) +0,7 % Infineon Technologies (IFX) -0,6 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.