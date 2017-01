Německá burza uzavřela týden v plusu

06.01.2017 17:36

Index DAX připsal 0,1 % na 11596,3 b.Na frankfurtské burze se v pátek dařilo společnosti Continental (CON +1,0 %), SAP (SAP +1,1 %) nebo Siemens (SIE +0,8 %). Ve ztrátě byla naopak Lufthansa (LHA -3,1 %) poté, co analytici banky UBS snížili hodnocení na "sell" (předchozí "neutral"). V záporu bylo také RWE (RWE -1,5 %) po uznámení prodloužení odstávky reaktoru C JE Gundremmingen. Třetici nejslabších doplnila společnost Linde (LIN -0,8 %). Úvodní týden roku index DAX zakončil se ziskem jednoho procenta. Index DAX +0,1 % na 11596,3 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Continental (CON) +1,0 % Lufthansa (LHA) -3,1 % SAP (SAP) +1,1 % RWE (RWE) -1,5 % Siemens (SIE) +0,8 % Linde (LIN) -0,8 % Deutsche Bank (DBK) +0,8 % ThyssenKrupp (TKA) -0,7 % ProSieben (PSM) +0,5 % Merck (MRK) -0,7 % Filip TvrdekFio banka, a.s.