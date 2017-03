Německá burza ztrácela

27.03.2017 19:51

Index DAX ztratil 0,57 % na 11996,07 b.Německé akcie otevřely v záporu a ani lepší než očekávané hodnoty IFO indexů jim příliš nepomohly. Až s odpoledním otevřením trhů v Americe se začal zmáhat i německý DAX, který tak umazal až 1,2% ztrátu na -0,6 %. S největší ztrátou uzavřely akcie RWE (RWE; -2,5 %) po snížení doporučení na „neutral" z „overweight" a cílové ceny na 13,3 EUR z 14 EUR od J. P. Morgan. Zítřejší investorský den podle nich potvrdí, že prostor pro výplatu dividendy je omezený. Analytici by přistoupili ke snížení doporučení o dva stupně nebýt šance na pozitivní rozsudek Ústavního soudu ohledně jaderné daně. V tomto případě by však z něj měla více benefitovat společnost E.ON (EOAN; -0,1 %). Také druhý nejztrátovější papír dnešního dne, SAP (SAP; -1,5 %), se dočkal sníženého doporučení. Analytici UBS této softwarové společnosti snížili doporučení na „neutral" z „buy", cílovou cenu však zvýšili z 90 EUR na 93 EUR. Index DAX -0,57 % na 11996,07 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Beiersdorf (BEI) +0,4 % RWE (RWE) -2,5 % Munich Re (MUV2) +0,3 % SAP (SAP) -1,5 % Deutsche Telekom (DTE) +0,3 % ThyssenKrupp (TKA) -1,5 % Henkel (HEN3) +0,0 % HeidelbergCement (HEI) -1,5 % Allianz (ALV) +0,0 % Adidas (ADS) -1,4 % Zdroj: Bloomberg