Něměcká innogy oznámila pokles zisku o 6%, management navrhne dividendu ve výši 1,60 EUR na akcii

13.03.2017 12:26

Energetická společnost innogy reportovala výsledky za fiskální rok 2016. Zisk meziročně poklesl o 6% na 1,51 mld. EUR. Management innogy navrhuje dividendu ve výši 1,60 EUR na akcii. Výsledky nepokrývané společnosti (ticker) za FY 2016 FY 2016Konsensus FY 2016FY 2015 Tržby (mld. EUR) 43,6 44,7 45,5 Čistý zisk (mld. EUR) 1,5 -- 1,6 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 4,15 -- -- Výnos meziročně mírně klesly Největší energetická společnost v Německu innogy reportovala výsledky za fiskální rok 2016. Výnosy ve srovnání s rokem 2015 klesly na 43,6 mld. EUR. Výnosy bez započítání daní na zemní plyn a daní z elektřiny posléze meziročně klesly ze 43,4 mld. EUR na 41,5 mld. EUR. Upravený čistý zisk a EBITDA v souladu s očekáváními Společnost v roce 2016 hospodařila se ziskem 1,5 mld. EUR, což je proti roku 2015 pokles o 6%. Firma ve zprávě upozornila na dodatečné náklady na údržbu či modernizaci infrastruktury. Zmínila taktéž vliv výrazně nižší intenzity větru, který měl na výkon větrných farem společnosti negativní dopady. Upravný čistý zisk (adjusted net income) innogy za rok 2016 činil 1,12 mld. EUR, což bylo v souladu s očekáváními. EBITDA za minulý fiskální rok činila 4,2 mld. EUR, přičemž innogy očekávala hodnotu v rozmezí 4,1 mld. až 4,4 mld. EUR. Oproti roku 2015 se jedná o pokles o 7%. EBIT pak klesl meziročně o 10% na 2,7 mld. EUR. Návrh dividendy ve výši 1,60 EUR na akcii Energetická společnost, která se minulý rok oddělila od mateřského RWE, oznámila pozitivní vyhlídky pro rok 2017. EBITDA je podle innogy očekávána na 4,4 mld. EUR, EBIT 2,9 mld. Pomoci by měly nižší náklady do infrastruktury. Upravený čistý zisk pak firma očekává na 1,2 mld. EUR. Výkonná a dozorčí rada innology navrhne pro rok 2016 dividendu ve výši 1,60 EUR na akcii na nejbližším setkání 24. dubna. To odpovídá vyplacení zhruba 80% upraveného čistého zisku. CEO innogy Peter Terium na tiskové konferenci v německém Essenu hovořil také o možnosti malých akvizicí jako způsobu jak vstoupit na nové trhy. Oficiální zpráva innogy je zde. Akcie innogy dnes na frankfurtské burze odepisují 0,4 % na 33,405 EUR. Innogy SE (IGY) -0,4 % na 33,405 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 18,6 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +1,2 Očekávané P/E 14,7 52týdenní minimum (EUR) 30,1 Prům. cílová cena (EUR) 35,3 52týdenní maximum (EUR) 38,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: innogy, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.