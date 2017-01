Německé akcie korigovaly pondělní zisky, inflace posunula výnosy německých bondů nahoru

03.01.2017 18:26

Index DAX odepsal 0,12 % na 11584,24 b.Německý index DAX si po klidném prosinci v pondělí připsal 1% zisk a atakoval maxima od srpna 2015. V úterý otevřel v plusu, rychle však zamířil do mírného záporu. Odpoledne chvilku rostl díky skokovému posílení dolaru po silném ISM indexu za prosinec, který naznačuje nejlepší podmínky v americkém výrobním sektoru za dva roky. Dolar však rychle zisky odevzdal a německé akcie se vrátily do záporu. Zajímavější vývoj se odehrál na trhu s dluhopisy, když údaje o inflaci v jednotlivých spolkových zemích pomohl 10letým německým dluhopisům k nejvýraznějšímu pohybu od konce října. Výnos tak nyní činí 0,264 %. Odpoledne byla zveřejněna čísla za celé Německo, ve kterém v prosinci harmonizovaný index spotřebitelských cen CPI meziročně vzrostl o 1,7 %, ačkoliv se čekal jen 1,3% růst. Inflace je tak v Německu nejvyšší od července 2013. Z vyšších výnosů těží banky, Commerzbank (CBK) si dnes připsala 4,3 %. Naopak negativně na ně reagují akcie společností z realitního sektoru, nejhorší výkon tak podala Vonovia (VNA; -1,8 %). Index DAX -0,12 % na 11584,24 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +4,3 % Vonovia (VNA) -1,8 % Volkswagen (VOW3) +2,0 % Henkel (HEN3) -1,5 % Allianz (ALV) +1,4 % Siemens (SIE) -1,5 % Daimler (DAI) +1,3 % E.ON (EOAN) -1,4 % Continental (CON) +1,1 % Adidas (ADS) -1,4 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.