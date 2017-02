Německé akcie na zelené nule

23.02.2017 10:06

Index DAX připisuje 0,01 % na 11999,94 b.Na německém trhu dnes mírně rostou automobilky, Volkswagen (VOW3) a Daimler (DAI). Osm desetin procenta přidává také Infineon Technologies (IFX). Ztrácí RWE (RWE) po snížení hodnocení na "neutrální" od Bank of America (z "koupit"). Po výsledcích klesá Henkel (HEN3) a necelé procento odepisuje HeidelbergCement (HEI). Index Stoxx Europe 600 připisuje 0,06 %. Index DAX +0,01 % na 11999,94 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Volkswagen (VOW3) +1,1 % RWE (RWE) -1,7 % Daimler (DAI) +0,9 % Henkel (HEN3) -1,0 % Infineon Technologies (IFX) +0,8 % HeidelbergCement (HEI) -0,9 % Deutsche Boerse (DB11) +0,7 % ProSieben (PSM) -0,8 % Deutsche Bank (DBK) +0,6 % Allianz (ALV) -0,8 % Zdroj: Bloomberg