Německé akcie otevřely v plusu, rostou o 0,55 %

20.02.2017 10:16

Německý index DAX od začátku pondělního obchodování vzrostl o 0,55 % na 11821,88 b.Německé akci otevírají nový týden růstem. Ten je tažený zejména telekomunikační společností Deutsche Telekom (DTE; +2,9 %). Akcie společnosti rostou po zveřejnění zprávy o možné fúzi většinového vlastníka T-Mobile US se čtvrtým největším operátorem v zámoří Sprint Corporation. Po páteční ztrátě roste Volkswagen (VOW3; +1,5 %) či Deutsche Bank (DBK; +1,1 %). Nejvíce naopak odepisují společnosti Beiersdorf (BEI; -,1,1 %) a Infineon Technologies (IFX; -1,0%) Index DAX +0,55 % na 11821,88 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Deutsche Telekom (DTE) +2,9 % Beiersdorf (BEI) -1,1 % Volkswagen (VOW3) +1,5 % Infineon Technologies (IFX) -1,0 % Deutsche Bank (DBK) +1,3 % Henkel (HEN3) -0,7 % BMW (BMW) +1,1 % SAP (SAP) +0,0 % Allianz (ALV) +1,1 % Vonovia (VNA) +0,2 % Zdroj: Bloomberg František Mašek Fio banka, a.s.