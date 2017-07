Německé akcie po závěrečném propadu s mírnou ztrátou

20.07.2017 18:41

Německé akcie se po většinu dnešní seance pohybovaly v zelených číslech. Závěrečný výprodej spojený s prudkým posílením eura je však poslal do záporného teritoria.Index DAX uzavřel se symbolickou ztrátou 0,16% na 12 432 bodech. Největší ztráty utrpěla letecká Lufthansa (LHA -8,6%), kterou spolu s celým leteckým sektorem stáhly do hlubin nelichotivé hospodářské výsledky konkurenčního EasyJetu. Nedařilo se ani zdravotnické Fresenius Medical (FME -1,1%) nebo energetickému E.Onu (EOAN -1,1%). Rostl naopak Siemens (SIE +1,3%), HeidelbergCement (HEI +0,8%) a Bayer (BAYN +0,8%). Index DAX -0,16 % na 12431,99 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Siemens (SIE) +1,3 % Lufthansa (LHA) -8,6 % HeidelbergCement (HEI) +0,8 % Fresenius Medical Care (FME) -1,1 % Bayer (BAYN) +0,8 % E.ON (EOAN) -1,1 % Deutsche Telekom (DTE) +0,6 % ThyssenKrupp (TKA) -1,0 % Linde (LIN) +0,5 % Deutsche Bank (DBK) -0,7 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.