Německé akcie před francouzskými volbami potřetí mírně v plusu

21.04.2017 18:01

Index DAX vzrostl o 0,27 % na 12059,86 b.Německé akcie bez výrazných kurzotvorných zpráv rostly potřetí v řadě. Úterný, povelikonoční ztrátu však vymazat nedokázaly, jelikož si index DAX připisoval pouze kosmetické zisky. Investoři zřejmě vyčkávají výsledků prvního kola francouzských prezidentských voleb, které proběhne v neděli. Do jakého pondělního rána se evropští investoři probudí, tak mají v rukou francouzští voliči. Podle průzkumů je čtvrtina z nich stále nerozhodnutá. Na německé burze se nejvíce dařilo akciím Deutsche Bank (DBK; +1,5 %) a Lufthansy (LHA; +1,3 %). Pod největším tlakem byly akcie společností Infineon (IFX; -1,5 %) a Beiersdorf (BEI; -1,4 %). Index DAX +0,27 % na 12059,86 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Deutsche Bank (DBK) +1,5 % Infineon Technologies (IFX) -1,5 % Lufthansa (LHA) +1,3 % Beiersdorf (BEI) -1,4 % Adidas (ADS) +1,2 % Linde (LIN) -1,0 % BMW (BMW) +1,0 % RWE (RWE) -1,0 % E.ON (EOAN) +1,0 % ProSieben (PSM) -1,0 % Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.