Německé akcie uzavřely s mírným ziskem

08.03.2017 17:36

Index DAX připsal 0,1 % na 11 978,64 b.Nejvýraznějším hybatelem indexu DAX byly ve středu akcie Adidasu (ADS), které po výsledcích přidaly 9,5 %. Rostla také Lufthansa (LHA +3,0 %) a ztráty z minulých dnů mírně korigovala Deutsche Bank (DBK +2,0 %). Evropské utility klesaly, výjimkou nebyl ani E.ON (EOAN -3,4 %), který za poslední dvě seance nashromáždil ztrátu přes 5,5 %. Po výsledcích ztrácela Deutsche Post (DPW -2,5 %), poté co růst největší, zásilkové, divize výrazně zpomalil. Mírně odepisoval Volkswagen (VOW3 -1,1 %). Výsledky prezentoval také Beiersdorf (BEI -1,1 %), ten odepsal 0,7 %. Index Stoxx Europe 600 v závěru dne připisoval 0,16 %, tahounem byly v průběhu dne banky a zbytná spotřeba. Index DAX +0,1 % na 11 978,64 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Adidas (ADS) +9,5 % E.ON (EOAN) -3,4 % Lufthansa (LHA) +3,0 % Deutsche Post (DPW) -2,5 % Deutsche Bank (DBK) +2,0 % Volkswagen (VOW3) -1,1 % ProSieben (PSM) +1,1 % ThyssenKrupp (TKA) -0,9 % Infineon Technologies (IFX) +1,0 % Bayer (BAYN) -0,8 % Zdroj: Bloomberg