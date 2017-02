Německé akcie uzavřely v plusu

21.02.2017 17:36

Index DAX připsal 1,22 % na 11971,94 b.Na frankfurtské burze rostl Siemens (SIE +2,8 %), Adidas (ADS +2,4 %) či HeidelbergCement (HEI +2,4 %). Bayer (BAYN 1,21 %) rostl o 1 % poté, co společnost oznámila dividendu na úrovni 2,7 eur/akcie (2015 2,5 €). Mírně klesala televizní ProSieben (PSM -0,8 %), spolu s evropskými bankami i Commerzbank (CBK -0,4 %) a Deutsche Boerse (DB11 -0,4 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,7 %. Index DAX +1,22 % na 11971,94 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Siemens (SIE) +2,8 % ProSieben (PSM) -0,8 % Adidas (ADS) +2,4 % Commerzbank (CBK) -0,4 % HeidelbergCement (HEI) +2,4 % Deutsche Boerse (DB11) -0,4 % Infineon Technologies (IFX) +1,9 % Fresenius (FRE) +0,1 % BMW (BMW) +1,7 % Linde (LIN) +0,3 % Zdroj: Bloomberg