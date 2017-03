Německé akcie zakončily den v zeleném, DAX uzavřel nad 12 tis. body

15.03.2017 17:36

Index DAX připsal 0,26 % na 12 020,38 b.Německý DAX ve středu uzavřel v kladném teritoriu poté, co se po většinu dne pohyboval blízko nulové hranice. Rstly akcie Lufthansy (LHA +2,1 %), společnost uzavřela dlouhodobou smlouvu ohledně mezd s piloty a odbory. Ta by mohla vyřešit potíže s opakujícími se stávkami. Rostl také Adidas (ADS +2,2 %) a včerejší ztráty korigovala Commerzbank (CBK +2,3 %). Nejvíce klesal E.ON (EOAN -3,3 %) po výsledcích, plán pro následující roky investory příliš nepotěšil. Níže se pohyboval také Volkswagen (VOW3 -0,8 %), poté co se objevily zprávy o policejní razii kvůli emisnímu skandálu v kancelářích dceřiné Audi. Po rozpačitých výsledcích a sníženém výhledu ztrácela také pojišťovna Munich Re (MUV2 -0,8 %). Index Stoxx Europe 600 připsal čtvrtinu procenta, nejvíce rostly energetické společnosti, těžaři a finanční instituce. Index DAX +0,26 % na 12 020,38 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +2,3 % E.ON (EOAN) -3,3 % Adidas (ADS) +2,2 % Volkswagen (VOW3) -0,8 % Lufthansa (LHA) +2,1 % Munich Re (MUV2) -0,8 % ThyssenKrupp (TKA) +1,9 % Bayer (BAYN) -0,7 % Continental (CON) +1,5 % RWE (RWE) -0,7 % Zdroj: Bloomberg