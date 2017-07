Německé automobilky vyšetřovány z kartelové dohody

24.07.2017 13:16

Po emisním skandálu Volkswagenu hrozí automobilovému průmyslu další aféraPodle německého týdeníku Der Spiegel největší německé automobilky Volkswagen, Audi, Porsche, BMW a Daimler čelí podezření z tajné spolupráce a uzavírání kartelových dohod. Evropská komise potvrdila, že tyto informace obdržela a následně se bude tématem zabývat. Automobilky se měly tajně setkávat a domlouvat na cenách komponentů již od devadesátých let minulého století. Podle týdeníku Der Spiegel výrobci aut používali nedostatečné emisní technologie. Většina automobilek zatím nepodala oficiální vyjádření, pouze společnost BMW všechna tato obvinění popřela. Německá ministryně pro ekonomické záležitosti prohlásila, že všechna tato obvinění bere velmi vážně. V sázce je podle ní důvěryhodnost celého německého automobilového průmyslu. Akcie německých automobilek v reakci na tato obvinění výrazně odepisují a negativně ovlivňují index DAX, který odepisuje 0,58 % na 12168 b. Nejvíce aktuálně ztrácí Daimler (DAI; -4,0 %), pokles zaznamenává také BMW (BMW; -2,8 %) a Volkswagen (VOW3; -2,5 %). Index DAX -0,58 % na 12168,63 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +1,2 % Daimler (DAI) -4,0 % Deutsche Bank (DBK) +0,8 % BMW (BMW) -2,8 % RWE (RWE) +0,6 % Volkswagen (VOW3) -2,5 % Siemens (SIE) +0,5 % Continental (CON) -0,8 % Vonovia (VNA) +0,4 % Merck (MRK) -0,8 % Zdroj: Financial Times, BloombergJan Kregl, Fio banka, a.s.