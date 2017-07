Německé společnosti Bain a Cinven zvažují podání nové nabídky na převzetí výrobce léčiv Stada

04.07.2017 15:36

Předchozí dohoda ve výši 5,3 mld. EUR selhala, jelikož akcionáři neshromáždili dostatek akcií pro dosažení minimální hranice ohledně přijetí nabídkyNová částka za převzetí společnosti Stada by měla být na úrovni 4,1 mld. EUR. Bain a Cinven stále čekají na souhlas společnosti Stada a německého regulačního úřadu, neboť obvykle není možné podat novou nabídku dříve než za rok. Vyjádření obou aktérů by měly získat během následujících 48 hodin. Na základě toho, že předchozí dohoda byla na začátku minulého týdne zamítnuta, akcie společnosti Stada odepsaly zhruba 2%. Poté, co se objevily informace o možnosti nové nabídky, akcie společnosti dnes rostou o 2,3 %. Zdroj: Financial Times, ReutersJan KreglFio banka, a.s.