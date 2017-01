Německo obchoduje na nule

Index DAX odevzdává 0,03 % na 11596,25 b.Německé akcie se dnes obchodují bez výraznějších změn. V Evropě se daří pouze průmyslovým společnostem, ThyssenKrupp (TKA) však ztrácí 1,4 %. Analytici společnosti Warburg dnes snížili doporučení pro akcie ThyssenKruppu na „hold“ z „buy“, analytici Morgan Stanley své doporučení na „equalweight“ redukovali včera. Index DAX -0,03 % na 11596,25 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +1,4 % Vonovia (VNA) -1,5 % BASF (BAS) +1,0 % ThyssenKrupp (TKA) -1,4 % Deutsche Bank (DBK) +0,5 % E.ON (EOAN) -1,2 % Lufthansa (LHA) +0,5 % Deutsche Telekom (DTE) -1,0 % SAP (SAP) +0,4 % Fresenius (FRE) -1,0 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce ledna vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: http://bit.ly/Fio_akceJan TománekFio banka, a.s.