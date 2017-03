Německo: Podnikové objednávky v lednu pod očekávání, meziročně -0,8 %

Nečitateľnosť politikov až príliš často ťahá svetové finančné trhy za chvost a nik nechce byť hlavným námorníkom? Staré príslovie hovorí, že svíň je dosť, len válovov je málo a pokiaľ ide o blízku budúcnosť ľudstva, katolícki svätuškári fakt príjemne prekvapili. A nemyslím to ironicky. Celá zpráva »

Na decembrovom zasadnutí sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodla predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania až do konca tohto roka. Nové podmienky sú nastavené viac v prospech problematických krajín južnej Európy. Celá zpráva »

Začínate s obchodovaním? Skôr, ako uskutočníte svoj prvý obchod, mali by ste si najprv stanoviť investičnú stratégiu a obchodný plán. Je veľmi dôležité odpovedať si na tieto otázky: Ste krátkodobý, agresívny špekulant tipujúci na pohyby rádoch v minútach? Alebo preferujete obchody trvajúce niekoľko dní a týždňov, či máte trpezlivosť a nebojí sa držať pozíciu, napríklad v akciách Applu alebo v komoditách, aj niekoľko mesiacov či rokov? Celá zpráva »

Krátké zprávy

Začiatkom apríla uvedie ECB do obehu novú 50-eurovú bankovku. Bude mať viac ochranných prvkov. Doplní tak bankovky v hodnotách 20, 10 a 5 eur, ktoré sú súčasťou série Európa a do obehu prišli v minulých rokoch. Celá zpráva »

Slovenský bankový sektor vykázal za prvý mesiac tohto zisk 56,1 milióna eur. Predstavuje to medziročný nárast o viac ako 23 percent. Ide však len o jednorazové zlepšenie. Za celý rok 2017 banky pravdepodobne zarobia menej ako vlani. Celá zpráva »

Amazon plánuje otvoriť prvé centrum reverznej logistiky na Slovensku, vďaka ktorému tak vytvorí v priebehu nadchádzajúcich troch rokov viac ako tisíc nových pracovných miest. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Dva roboti se poprvé v historii dostaly mezi TOP 10 nejvýkonnějších manažerů hedge fondů všech dob. No jasně, že to nejsou ti kuchyňští, co máme doma na mixování. Fond může řídit portfolio manažer, lidská bytost vzniklá z opice, anebo může jet podle nějakého algoritmu bez lidských emocí – jakoby ho tedy řídil robot. Celá zpráva »