Německo: Průmyslová výroba v únoru meziročně rostla o 2,5 % (oček. 0,5 %)

Články

Trh financovania bývania chytil nový dych. Napriek tomu, že ešte na začiatku roka analytici špekulovali, že sadzby začnú pomaly opäť rásť, marec rozpútal novú bitku o klientov a s tým spojený pokles úrokov. Aktuálne banky prichádzajú s novými nástrojmi, ako ešte viac rozvíriť, už i tak búrlivé, vody hypotekárneho trhu. Celá zpráva »

Keď sa povie rakovina, snáď každému prejde mráz po tele. Štatistiky totiž hovoria jasnou rečou, počet onkologických pacientov stúpa a vek pritom nehrá rolu. Proti rakovine neexistuje zaručený spôsob prevencie, existuje však spôsob, ako zmierniť dopad finančnej záťaže na rodinný rozpočet. Celá zpráva »

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá zpráva »

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Celá zpráva »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá zpráva »