Německý agrochemický a farmaceutický konglomerát Bayer reportoval výsledky za 2Q

27.07.2017 15:21

Tržby i zisk byly pod očekáváním. Společnost snížila celoroční výhled. Výsledky společnosti Bayer AG (BAYN) za 2Q FY 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. EUR) 12,2 12,6 11,8 Čistý zisk (mld. EUR) 1,22 1,54 1,38 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 1,40 -- 1,67 Tržby i zisk pod očekáváními Německý agrochemický a farmaceutický konglomerát Bayer reportoval za druhé čtvrtletí tohoto roku výsledky pod očekávaními analytiků.Tržby Bayeru v meziročním srovnání vzrostly o 3 %. Čistý zisk meziročně klesl o 11,3 %, přičemž zisk EBITDA vzrostl o 1,14 %. Zisk rostl farmaceutické divizi a skupině Cavestro, která zaznamenala nárůst EBITDA o 57 % na 848 mil. EUR. Bayer i nadále snižuje svůj podíl ve společnosti Cavestro, za tento kvartál z 53 % na 44,8 %. Nedařilo se naopak divizi zemědělských chemikálií a spotřebních zdravotnických výrobků, kterou poškodila snížená poptávka po produktech ve Spojených státech. Společnost i nadále plánuje do konce roku uzavřít akvizici agrochemického giganta Monsanto Co. za 66 mld. USD. Snížení výhledu Společnost snížila svůj celoroční výhled tržeb z 51 mld. na 49 mld. EUR. Učinila tak potom co minulý měsíc oznámila, že očekává snížení výhledu z důvodu nižších tržeb v divizi zemědělství a zdravotnictví. Společnost také snížila svůj celoroční výhled růstu EBITDA z hodnoty mezi 10 až 15 % na hodnotu v řádu vyšších jednotek procent. Podrobnější výsledky společnosti Bayer jsou k dispozici zde. Akcie firmy dnes na frankfurtské burze ztrácí 2,6 %. Bayer AG (BAYN) -2,6 % na 108,8 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 90,0 P/E 20,6 Vývoj za letošní rok (%) +9,8 Očekávané P/E 14,3 52týdenní minimum (EUR) 86,0 Prům. cílová cena (EUR) 120,9 52týdenní maximum (EUR) 123,9 Dividendový výnos (%) 2,5 Zdroj: Bayer, The Financial Times, BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.