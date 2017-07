Německý DAX otevřel nový týden mírným poklesem

17.07.2017 17:46

DAX odepsal 0,31 % na 12592,37 b. Na základě zvýšené cílové ceny od Barclays rostly akcie Lufthansy. Naopak snížení cílové ceny od RBC, resp. Morgan Stanley tlačilo do záporu akcie Deutsche Boerse a Deutsche Telekom.Německý DAX otevřel nový týden mírným poklesem, když odepsal 0,31 % a uzavřel na 12592,37 b. Nejhůře si vedly akcie společnosti Deutsche Boerse (DB1; -1,4 %) poté, co RBC snížila doporučení pro akcie společnosti ze 105 eur na 102 eur s doporučením sector perform (daná akcie se bude vyvíjet v korelaci se sektorem) z předchozího outperform. Nedařilo se ani společnostem Siemens (SIE; -1,2 %), Merck (MRK; -1,2 %), Commerzbank (CBK; -0,8 %) a Vonovia (-0,9 %). Barclays v průběhu dnešní seance zvýšila doporučení pro akcie Lufthansy (+0,9 %) a národní letecký dopravce tak uzavřel jako nejrůstovější akcie dne. Následovala ho automobilka Adidas (ADS; +0,8 %) či dodavatel automobilových součástek Continental (CON; +0,7 %). Mírněji posilovaly Heidelberg (HEI; +0,6 %) a ThyssenKrupp (TKA; +0,5 %). Morgan Stanley v pondělí snížila cílovou cenu pro Deutsche Telekom (DTE; -0,7 %) z předchozích 17,30 eur na současných 16,50 eur na akcii. Index DAX -0,31 % na 12592,37 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +1,0 % Deutsche Boerse AG (DB1) -1,4 % Adidas (ADS) +0,7 % Siemens (SIE) -1,1 % ThyssenKrupp (TKA) +0,7 % Vonovia (VNA) -1,0 % Continental (CON) +0,6 % Merck (MRK) -1,0 % Linde (LIN) +0,6 % Bayer (BAYN) -0,8 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.