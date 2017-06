Německý DAX otevřel v záporu

DAX klesá o 0,53 % na 12747,38 b.Německý DAX otevřel kompletně v záporu, když prozatím se v kladných číslech nepohybuje žádná společnost. Nejvýrazněji klesají banky Commerzbank (CBK; -1,8 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,5 %). Kolem jednoho procenta odepisují Lufthansa (LHA; -1,1 %), Volkswagen (VOW3; -1,1 %) a BMW (BMW; -1,1 %). Index DAX -0,53 % na 12747,38 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Merck (MRK) 0,0 % Commerzbank (CBK) -1,8 % Deutsche Telekom (DTE) 0,0 % Deutsche Bank (DBK) -1,5 % Deutsche Post (DPW) -0,1 % Lufthansa (LHA) -1,1 % Henkel (HEN3) -0,3 % Volkswagen (VOW3) -1,1 % Linde (LIN) -0,4 % BMW (BMW) -1,1 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.