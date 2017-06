Německý DAX připsal půl procenta

13.06.2017 17:36

Index DAX připsal 0,57 % na 12 763,18 b.Německý DAX v úterý korigoval velkou část ztrát z úvodu týdne. Nejvíce se dařilo Lufthanse (LHA +3,1 %) po zvýšení doporučení od Credit Suisse. Německý dopravce také oznámil, že přesune pět ze čtrnácti obřích Airbusů A380 z hlavního hubu ve Frankfurtu do bavorského Mnichova. Rostl také HeidelbergCement (HEI +2,9 %) po zvýšení doporučení od společnosti Redburn. Mírně výše byla také Deutsche Boerse AG (DB1 +1,7 %). Poklesovou složku DAXu tvořil Beiersdorf (BEI -0,7 %), Deutsche Telekom (DTE -0,5 %) a E.ON (EOAN -0,1 %), který se od konce minulého týdne pohybuje s mírnými poklesy po solidní výkonnosti zaznamenané na začátku měsíce. Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 %, nejvíce rostly sektory IT a zbytné spotřeby. Index DAX +0,57 % na 12 763,18 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +3,1 % Beiersdorf (BEI) -0,7 % HeidelbergCement (HEI) +2,9 % Deutsche Telekom (DTE) -0,5 % Deutsche Boerse AG (DB1) +1,7 % E.ON (EOAN) -0,1 % Adidas (ADS) +1,5 % Henkel (HEN3) -0,2 % Bayer (BAYN) +1,4 % Munich Re (MUV2) -0,1 % Filip TvrdekFio banka, a.s.