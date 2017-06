Německý DAX uzavřel středeční seanci v záporu

DAX uzavřel o 0,39 % slabší. Výrazněji rostla pouze firma ThyssenKrupp. Naopak klesala Deutsche Boerse.Německý DAX uzavřel středeční seanci slabší o 0,39 % na 12764,24 b. Index tahaly dolů akcie Deutsche Boerse AG (DB1; -1,8 %), nedařilo se ani společnostem Vonovia (VNA; -1,3 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %). O mnoho lépe si nevedl ani Beiersdorf (BEI; -0,9 %) . Výraznějšího růstu se ve středu dočkaly pouze akcie ocelářského a technologického koncernu ThyssenKrupp (TKA; +2,1 %). Ty tak reagovaly na zprávy o prodloužení dohody o dodávkách nerezové ocely a niklových výrobků pro ITP v Indii a Mexiku až do roku 2022. Firma to uvedla v prohlášení na svých webových stránkách. O mnoho slaběji posléze posilovala také společnost Merck (MRK; +0,6 %). Index DAX -0,39 % na 12764,24 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna ThyssenKrupp (TKA) +2,1 % Deutsche Boerse AG (DB1) -1,8 % Merck (MRK) +0,6 % Vonovia (VNA) -1,3 % SAP (SAP) +0,4 % Fresenius Medical Care (FME) -1,1 % Volkswagen (VOW3) +0,2 % Fresenius (FRE) -0,9 % Continental (CON) +0,2 % Beiersdorf (BEI) -0,9 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.