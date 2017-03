Německý DAX v pátek posiluje, rostou zejména banky

10.03.2017 10:06

DAX roste o 0,4 % na 12026,08 b.Německý DAX začal páteční obchodování růstem o 0,4 % na 12026,08 b. Nejvíce se daří bankám, které zaznamenaly zelená čísla již včera po tiskové konferenci guvernéra ECB Maria Draghiho a růstu výnosů německých bondů. Commrzbank (CBK) připisuje 3,1 %, Deutsche Bank (DBK) poté srovnatelně 3 %. Daří se i akciím E. ON (EOAN; +1,9 %) či RWE (RWE; +1,4 %). Oslabuje Vonovia (VNA; -0,8 %). Index DAX +0,4 % na 12026,08 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Commerzbank (CBK) +3,1 % Vonovia (VNA) -0,8 % Deutsche Bank (DBK) +3,0 % Fresenius Medical Care (FME) -0,2 % E.ON (EOAN) +1,9 % Lufthansa (LHA) -0,2 % RWE (RWE) +1,4 % HeidelbergCement (HEI) -0,2 % BMW (BMW) +1,1 % Linde (LIN) -0,1 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: https://bit.ly/Fio_akceFrantišek MašekFio banka, a.s.