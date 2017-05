Německý DAX v pondělí uzavřel v plusu o 0,2 %

15.05.2017 17:46

Index DAX rostl o 0,2 % na 12795,62 b.Německý DAX otevřel nový obchodní týden růstem o 0,2 % na 12795,62 b. Dařilo se zejména RWE (RWE; +3,9 %), které rostlo po reportu výsledků za první kvartál. Tržby i EBITDA naplnily očekávání analytiků, naopak upravený čistý zisk zaostal za konsensem trhu. Společnost potvrdila výhled pro fiskální rok, když očekává upravený čistý zisk v rozmezí 1 až 1,3 miliardy euro. Očištěný Ebitda by se posléze měl pohybovat v rozmezí 5,4 až 5,7 miliardy euro. Firma také potvrdila, že pro rok 2017 plánuje obnovit výplatu dividendy, konkrétně ve výši 0,50 euro za akcii. Dařilo se také Infineon Technologies (IFX; +2,7 %) poté, co Goldman Sachs zvýšila doporučení pro společnost na buy. Akcie Infineon se tak dostaly na nejvyšší hodnotu za poslední rok. V pondělí rostly také banky Commerzbank (CBK; +2,7 %) a Deutsche Bank (DBK; +2,2 %). Mírněji pak E.ON (EOAN; 1,2 %). Naopak výrazně oslaboval ProSieben (PSM; -5,1 %). Nedařilo se ani firmám Fresenius (FRE; -1,5 %), BASF (BAS; -1,4 %), Merck (MRK; -1,1 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,0 %). Index DAX +0,2 % na 12795,7 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna RWE (RWE) +3,9 % ProSieben (PSM) -5,1 % Infineon Technologies (IFX) +2,7 % Fresenius (FRE) -1,5 % Commerzbank (CBK) +2,7 % BASF (BAS) -1,4 % Deutsche Bank (DBK) +2,2 % Merck (MRK) -1,1 % E.ON (EOAN) +1,2 % Fresenius Medical Care (FME) -1,0 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.