Německý DAX ve čtvrtek klesal

15.06.2017 17:46

Nejvýrazněji odepsal Adidas, ThyssenKrupp a Deutsche Telekom. V kladných číslech z indexu uzavřela jen Commerzbank a Deutsche Boerse AG a Bayer.Německý DAX si ve čtvrtek připsal ztrátu 0,97 %, když uzavřel na 12681,52 b. Poklesly společnosti napříč celým indexem, vyjímkou je pouze Deutsche Boerse AG (DB1; +0,8 %), Commerzbank (CBK; +0,5 %) a Bayer (BAYN; +0,1 %). Mírně v záporu uzavřela dokonce i Vonovia (VNA; -0,3 %), a to přesto, že společnost Goldman Sachs zvýšila doporučení pro akcie společnosti na neutral z sell a cílovou cenu zvedla na 35,3 eur z předchozích 30,80 eur. Výrazně oslaboval Adidas (ADS; -2,2 %) poté, co MainFirst Bank snížila doporučení pro oděvního giganta na neutral z předchozího outperform. Cílová cena byla snížena z 200 eur na 185 eur. Přes dvě procneta odepsal také Deutsche Telekom (DTE; -2,4 %), nedařilo se ani společnostem ThyssenKrupp (TKA; -2,3 %), Infineon Technologies (IFX; -1,6 %) a BASF (BAS; -1,5 %). V červených číslech se v průběhu celé seance pohybovala i Lufthansa (LHA; -1,5 %). Akcie letecké společnosti klesaly po zveřejnění analýzy Goldman Sachs. Její analytici v analýze doporučují akcie nízkonákladových aerolinek. Akcie klasických leteckých společností prozatím v tomto roce podávaly lepší výkon díky cyklickému oživení cen dlouhých letů, avšak analytici Goldman Sachs očekávají, že nízkonákladovým aerolinkám se v budoucnu bude dařit díky konsolidaci a oživení krátkých letů. Společnosti Ryanair proto zvedli doporučení na buy/neutral z neutral/neutral s cílovou cenu na 22,0 EUR. Lufthanse doporučení ponechali na stupni sell/neutral a cílovou cenu zvedli z 11,6 EUR na 13,62 EUR. Index DAX -0,97 % na 12681,52 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Deutsche Boerse AG (DB1) +0,8 % Deutsche Telekom (DTE) -2,4 % Commerzbank (CBK) +0,5 % ThyssenKrupp (TKA) -2,3 % Bayer (BAYN) +0,1 % Adidas (ADS) -2,2 % RWE (RWE) -0,1 % Infineon Technologies (IFX) -1,7 % Vonovia (VNA) -0,3 % Lufthansa (LHA) -1,5 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.