Německý DAX ve čtvrtek uzavřel v plusu

Hlavným dôvodom, pre ktorý si ľudia uzatvárajú poistenie je krytie rizika finančných problémov v prípade nepredvídateľných a väčšinou nepríjemných životných situácii, na ktoré nemajú dostatočné vlastné rezervy. Jedným z takýchto rizík je invalidita. Pozreli sme sa preto na to, aké choroby najčastejšie vedú k takto klasifikovanej strate pracovnej schopnosti. Celá zpráva »

Takmer na deň presne sa začali rok po britskom hlasovaní o brexite aj reálne rokovania o vystúpení krajiny z únie. Počas tohto času sa vymenila britská vláda a sformovala sa pozícia Britov vo vyjednávaní. Reagovala však aj ekonomika. Napríklad poklesom zahraničných investícií, či citeľným poklesom britskej libry. Na to, ako sa vplyvom brexitu vyvíja britská ekonomika, sa pozrieme v nasledujúcom článku. Celá zpráva »

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá zpráva »

Štatistický úrad SR (ŠÚ) uvádza, že v prvom štvrťroku tohto roka pracovalo v zahraničí viac ako 155 tisíc Slovákov. Do rebríčka top najatraktívnejších destinácií, s najväčším odchodom Slovákov za prácou, patria Rakúsko, Česká republika a Nemecko. Pre zaujímavosť, v absolútnych číslach v Rakúsku pracuje 52 400 Slovákov, v Českej republike 39 100 a v Nemecku našlo uplatnenie až 24 500 Slovákov. Celá zpráva »

Je tomu po prvý krát za posledné tri roky, čo si dovolím byť pri výhľade na globálnu ekonomiku a najmä eurozónu, optimistický. Politické riziko bolo hlavným ťahúňom trhov počas minulého roka. Išlo napríklad o referendum o brexite, alebo o neočakávané víťazstvom Donalda Trumpa. No ako ukazujú nedávne voľby vo Francúzsku, investori sa pri hodnotení politického rizika pre Európu v tomto roku mýlili. Celá zpráva »

Väčšina Slovákov patrí do skupiny konzervatívnych investorov. Ich vzťah k riziku je veľmi striedmy, takže ich obľúbenou voľbou sú termínované vklady. Tie však dosahujú výnosy blízke nule. Pozreli sme sa preto na alternatívy, ako nenechať úspory napospas prebúdzajúcej sa inflácii a súčasne nepodstupovať zbytočné riziko. Celá správa »

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov: Celá správa »

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade. Celá správa »

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku. Celá správa »