Německý DAX začal nový týden růstem

20.02.2017 18:00

Německý index vstoupil do nového týdne růstem o 0,66 % na 11834, 88 b.Německý DAX po páteční stagnaci začal nový týden v zeleném, když si připsal 0,66 % na 11834, 88 b. Nejsilněji v Německu rostl Deutsche Telekom (DTE; +2,5 %). Společnost rostla již od začátku obchodování poté, co byly zveřejněny informace o možné fúzi T-Mobile US, jehož většinovým vlastníkem je právě Deutsche Telekom a americkou společností Sprint Corporation. V průběhu dne poté Deutsche Telekom zisky udržel. Rostla také energetická společnost RWE (RWE; +1,8 %). Podle Morgan Stanley existuje u RWE šance na zvýšení dividendy. Naopak dopolední pokles v průběhu seance ještě prohloubil Beiersdorf (BEI; -1,7 %). Klesal také Henkel (HEN3; -0,8 %). Index DAX +0,66 % na 11834,88 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Deutsche Telekom (DTE) +2,5 % Beiersdorf (BEI) -1,7 % RWE (RWE) +1,8 % Henkel (HEN3) -0,8 % Deutsche Bank (DBK) +1,6 % Lufthansa (LHA) -0,3 % Volkswagen (VOW3) +1,4 % Infineon Technologies (IFX) -0,3 % Deutsche Boerse (DB11) +1,3 % Vonovia (VNA) -0,1 % Zdroj: Bloomberg