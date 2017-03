Německý DAX začal pondělní seanci poklesem o 0,72 %

Index DAX ztrácí 0,72 % na 11941,22 b.Pokles indexu táhne nejvýrazněji Deutsche Bank (DBK; -5,3 %). Banka oznámila, že bude navyšovat kapitál. Společnost plánuje vydat akcie za 8 mld. EUR. Klesá i ocelářský a technologický koncern ThyssenKrupp (TKA; -2,4 %) či společnosti ProSieben (PSM; -1,4 %) a Deutsche Börse (DB11; -1,4 %). Roste jediná Lufthansa (LHA; +0,2 %) a to navíc zanedbatelně. Index DAX -0,72 % na 11941,22 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +0,2 % Deutsche Bank (DBK) -5,3 % Allianz (ALV) 0,0 % ThyssenKrupp (TKA) -2,4 % Henkel (HEN3) 0,0 % ProSieben (PSM) -1,4 % Munich Re (MUV2) 0,0 % Deutsche Boerse (DB11) -1,4 % Adidas (ADS) -0,1 % Siemens (SIE) -1,2 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: https://bit.ly/Fio_akceFrantišek MašekFio banka, a.s.