Německý Henkel ve 2Q růstově zklamal, akcie klesá

10.08.2017 11:06

Spotřební a drogistická skupina Henkel zaznamenala ve druhém čtvrtletí slabší organický růst. Výsledky společnosti Henkel AG & Co KGaA (HEN3) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. eur) 5,1 5,22 4,65 Čistý zisk (mil. eur) 670 683,7 608 Očištěný zisk na akcii (EPS, eur/akcie) 1,55 1,55 1,4 Henkel zklamal investory zejména slabším než očekávaným organickým růstem, ten byl meziročně na úrovni 2,2 %, v regionu západní Evropy zaznamenala společnost dokonce pokles, nejlépe se dařilo v regionu východní Evropy a Asie-Pacifiku. Z hlediska divizí se nejlépe dařilo "Laundry & Home Care" (=prací prášky apod.) s meziročním růstem 27 %. V oblasti kosmetiky si však Henkel vede dlouhodobě hůře než konkurence. Akcie dnes klesá i přes solidní 10% růst obratu i zisku ve druhém čtvrtletí. CEO společnosti Hans Van Bylen říká, že "obtížné podmínky na trzích spotřebního zboží" v letošním roce přetrvají. Společnosti potvrdila výhled pro 2017. Akcie HEN3 dnes na německé Xetře odepisuje 3,3 %. Oficiální zpráva zde. Henkel AG & Co KGaA (HEN3) -3,3 % na 115,15 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 47,0 P/E 22,9 Vývoj za letošní rok (%) +1,5 Očekávané P/E 19,7 52týdenní minimum (EUR) 105,3 Prům. cílová cena (EUR) 129,0 52týdenní maximum (EUR) 129,9 Dividendový výnos (%) 1,4 Filip TvrdekFio banka, a.s.