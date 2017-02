Německý Henkel ve 4Q 2016 hospodařil dle očekávání, snižuje výhled

23.02.2017 10:51

Společnost Henkel prezentovala výsledky za závěr loňského roku v souladu s odhady, snížila však výhled pro rok 2017. Výsledky společnosti Henkel AG & Co KGaA (HEN3) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. eur) 4,856 4,867 4,374 Čistý zisk (mld. eur) 0,560 0,554 0,484 Očištěný zisk na akcii (EPS, eur/akcie) 1,281 1,263 1,12 Obrat chemicko-drogistického koncernu Henkel v roce 2016 vzrostl o 3,5 % na 18,7 mld. eur. Čistý zisk pak o 6,9 % a upravený EPS o 9,8 %. Společnost oznámila navýšení dividendy na 1,62 eur z 1,47 €. Výkonnosti v uplynulém roce pomohla akvizice americké společnosti Sun Products za 3,6 mld. USD. Henkel čelí rostoucí konkurenci v oblasti kosmetiky zejména na americkém trhu (P&G, Unilever). Společnost očekává růst EPS v roce 2017 o 7 - 9 %, to je níže než 8 - 11% nárůst odhadovaný pro rok 2016. Akcie HEN3 dnes na Xetře klesá o 0,6 %. Oficiální výroční zpráva zde. Henkel AG & Co KGaA (HEN3) -1 % na 119,95 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 48,3 P/E 25,4 Vývoj za letošní rok (%) +5,9 Očekávané P/E 20,7 52týdenní minimum (EUR) 91,2 Prům. cílová cena (EUR) 119,9 52týdenní maximum (EUR) 123,0 Dividendový výnos (%) 1,2