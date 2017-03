Německý index DAX v pondělí oslabil o 0,58 %

06.03.2017 17:46

DAX odepsal přes půl procenta na 11957 b. Index výrazně tahal dolů pokles akcií Deutsche Bank.Německý DAX v pondělí oslabil o 0,58 % na 11957 b. Za poklesem stál zejména razantní propad akcií Deutsche Bank (DBK; -7,9 %). Již v závěru týdne se objevila informace, že banka bude navyšovat kapitál. Společnost má v plánu vydat akcie za 8 mld. EUR, navíc má dojít k reorganizaci společnosti. Výrazněji klesal také ocelářský a technologický koncern ThyssenKrupp (TKA; -2,0 %). Nový týden začaly poklesem i společnosti Infineon Technologies (IFX; -1,5 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %). Nejvýrazněji rostl E. ON (EOAN; +1,0 %), kterému však k tomuto postavení stačil mírný růst o 1 %. Nepatrně posiloval i Munich Re /MUV2; +0,5 %) a Beiersdorf (BEI; +0,3 %). Před zítřejším reportem mírně připsala i Vonovia (VNA; +0,2 %). Index DAX -0,58 % na 11957 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna E.ON (EOAN) +1,0 % Deutsche Bank (DBK) -7,9 % Munich Re (MUV2) +0,5 % ThyssenKrupp (TKA) -2,0 % Beiersdorf (BEI) +0,3 % Infineon Technologies (IFX) -1,5 % Vonovia (VNA) +0,2 % Fresenius Medical Care (FME) -1,1 % Continental (CON) +0,1 % BMW (BMW) -0,8 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: https://bit.ly/Fio_akceFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.