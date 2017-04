Německý trh se v závěru seance propadl

Index DAX odepsal 0,55 % na 12 133,87 b.Index DAX v úterý skončil v červených číslech, po celém dni v blízkosti nuly. Po začátku americké seance začal trh klesat a uzavřel se ztrátou 0,55 %. Nejméně se dařilo bankám, Commerzbank (CBK -1,9 %) a Deutsche Bank (DBK -1,6 %), či evropskému polovodičovému sektoru poté, co se objevily spekulace, že by gigant Apple mohl ukončit spolupráci s některými z dodavatelů. Infineon Technologies (IFX) odepsal 1,6 %. Na ziskové straně vedla Lufthansa (LHA +3,7 %) po zprávách o růstu přepravených pasažérů za březen o 5 %. Mírně rostly také Vonovia (VNA +0,4 %) a RWE (RWE +0,6 %). Index Stoxx Europe uzavřel seanci se ztrátou 0,3 %. Index DAX -0,55 % na 12 133,87 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Lufthansa (LHA) +3,7 % Commerzbank (CBK) -1,9 % RWE (RWE) +0,6 % Infineon Technologies (IFX) -1,6 % Vonovia (VNA) +0,4 % Deutsche Bank (DBK) -1,6 % Siemens (SIE) +0,3 % Volkswagen (VOW3) -1,2 % E.ON (EOAN) +0,1 % Merck (MRK) -1,2 % Filip TvrdekFio banka, a.s.