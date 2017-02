Německý trh uzavřel se ziskem

22.02.2017 19:06

Index DAX +0,26 % na 11998,59 b.Na frankfurtské burze se ve středu dařilo společnosti ThyssenKrupp (TKA +4,6 %) poté, co oznámila prodej brazilské dceřinky Ternium. Akcie TKA rostla nejvíce za 2 měsíce. Přes dvě procenta rostl také Beiersdorf (BEI). Mírně přidávaly i společnosti Fresenius Medical Care (FME +2,0 %) a Fresenius (FRE +1,6 %) po výsledcích. Nedařilo se naopak Volkswagenu (VOW3 -1,9 %), Siemensu (SIE -1,0 %) a po smíšených výsledcích klesal Bayer (BAYN -0,9 %). Index DAX +0,26 % na 11998,59 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna ThyssenKrupp (TKA) +4,6 % Volkswagen (VOW3) -1,9 % Beiersdorf (BEI) +2,2 % Siemens (SIE) -1,0 % Fresenius Medical Care (FME) +2,0 % Bayer (BAYN) -0,9 % Fresenius (FRE) +1,6 % Commerzbank (CBK) -0,7 % Deutsche Telekom (DTE) +1,2 % RWE (RWE) -0,7 % Zdroj: Bloomberg AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: https://bit.ly/Fio_akceFilip TvrdekFio banka, a.s.