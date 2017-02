Německý výrobce generických léčiv Stada obdržel dvě nabídky na převzetí, akcie rostou o 14 %

Německý výrobce generických léčiv Stada Arzneimittel, který vyrábí např. kopii Viagry, obdržel dvě nabídky na převzetí. Jedna z nich oceňuje společnost na 3,5 mld. EUR.Jedna ze dvou nabídek na převzetí přichází od private equity skupiny Cinven, která za celou společnost Stada nabízí 3,5 mld. EUR, tedy 56 EUR na akcii. Společnost obdržela také druhou nabídku, ke které však nezveřejnila podrobnosti. Stada nyní možnosti zvažuje. Podle osob seznámených se situací by nabídku na koupi mohly podat také společnosti Advent, Bain Capital, CVC a Permira, protože ve Stadě vidí další potenciál k osekání nákladů. Ve společnosti se již rok angažuje aktivistický akcionář Active Ownership Capital, jehož investice by tak za poslední rok zdvojnásobila svou hodnotu. Hedge fondu se povedlo dosáhnout výrazných změn ve vedení společnosti, které ho tehdy nařklo, že se snaží připravit společnost k prodeji. To tehdy hedge fond odmítnul. Zdroj: The Financial Times STADA Arzneimittel AG (SAZ) +14,1 % na 56,7 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 3,5 P/E 29,3 Vývoj za letošní rok (%) +15,3 Očekávané P/E 19,4 52týdenní minimum (EUR) 30,4 Prům. cílová cena (EUR) 50,9 52týdenní maximum (EUR) 57,1 Dividendový výnos (%) 1,2 AKCE: Do konce března vám odpustíme úroky za čerpání úvěru na obchodování v Německu. Obchodovat můžete až s 10x pákou, možnost spekulace na růst i na pokles. Více informací zde: https://bit.ly/Fio_akceJan TománekFio banka, a.s.