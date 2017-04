Nepočítám s tím, že bychom na začátku byli přítomni na trhu, naše tolerance bude široká, říká Rusnok

06.04.2017 14:36

Právě probíhá tisková konference Jiřího Rusnoka.Guvernér ČNB na tiskové konferenci potvrdil, že míra tolerance centrální banky bude velmi široká. Rusnok se nechal slyšet, že prodlužování závazku by podle bankovní rady nepřinášelo efekty, které by za to stály. Čekat na nová data by podle Jiřího Rusnoka nedávalo smysl, neboť výrazně zaznívaly hlasy, že by nic nového nepřinesla. Rusnok také potvrdil, že ČNB v tuto chvíli nestanovila žádný závazný mandát k obranně konkrétních hranic kurzu a po exitu bude ČNB tolerovat rozkolísanost kurzu koruny. Tisková konference nadále pokračuje. Zdroj: ReutersFio banka, a.s.