Netflix oznámil za 1Q méně předplatitelů než se čekalo, výnosy i zisk však výrazně vzrostly

18.04.2017 10:40

Tento týden by americká společnost měla překonat hranici 100 milionů předplatitelů. Výsledky společnosti Netflix Inc (NFLX) za 41 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,64 2,64 1,96 Čistý zisk (mld. USD) 178 -- 28 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,40 0,37 0,06 Americký placený poskytovatel filmů online oznámil v prvním čtvrtletí tohoto roku nárůst předplatitelů o 4,95 milionů. Čekalo se o něco více, konkrétně 5,2 milionů nových předplatitelů. Firma však očekává, že již v průběhu tohoto týdne by měl počet předplatitelů překonat hranici 100 milionů, na konci března se totiž číslo pohybovalo již na hodnotě 98,7 milionů. Tržby i čistý zisk společnosti vzrostly. Výnosy firmy se v prvním kvartále meziročně zvýšily o 34,7 procent. Čistý zisk americké společnosti posléze poskočil z loňských 28 milionů dolarů na 178 milionů. Celkové výnosy Netflixu ze streamingu meziročně vzrostly o 38,8 % na 2,516 miliardy dolarů. Z toho 1,470 miliardy dolarů firma získala na domácím americkém trhu. Provozní marže společnosti v prvním kvartále roku 2017 dosáhla hodnoty 9,7 %. V prvním čtvrtletí roku minulého to bylo 2,5 %. Pro druhý kvartál Netlix očekává nárůst výnosů o 30 % na 2,755 miliardy dolarů při čistém zisku 66 milionů dolarů. Výnosy ze streamingu by pak měly vzrůst o 34,3 % ve srovnání s druhým kvartálem roku 2016. Ve druhém čtvrtletí firma očekává nárůst předplatitelů o 3,2 milionů, konsenzus trhu je o něco skromnější při očekávání 2,5 milionů celkových nových odběratelů. Více informací o výsledcích je zde. Netflix Inc (NFLX) včera uzavřel na 147,25 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 63,4 P/E 193,8 Vývoj za letošní rok (%) +18,9 Očekávané P/E 105,6 52týdenní minimum (USD) 84,5 Prům. cílová cena (USD) 155,8 52týdenní maximum (USD) 148,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Netflix, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.