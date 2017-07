Netflix výsledky za 2Q potěšil akcionáře

18.07.2017 10:16

Firma přidala ve druhém čtvrtletí 5,2 milionů nových předplatitelů. Tržby překonaly konsensus trhu, EPS mírně pod, avšak v souladu s výhledem společnosti. Výsledky společnosti Netflix Inc (NFLX) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,875 2,764 2,105 Čistý zisk (mil. USD) 65,6 -- 40,75 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,246 0,248 0,194 Za druhý kvartál 5,2 milionů nových předplatitelů Americká internetová televize včera po uzavření reportovala výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Výsledky překonaly odhady analytiků v klíčových sledovaných ukazatelích. Netflix ve druhém kvartále získal 5,2 milionů nových předplatitelů a jeho obsah tak odebírá již 104 milionů lidí. Celkové tržby společnosti mírně překonaly konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg, když vzrostly o 32 %. Očištěný zisk na akcii sice zůstal 1 % pod konsensem trhu, avšak byl v souladu s výhledem samotné firmy. Za pozitivními čísly za druhý kvartál významně stojí uvedení originální show 13 Reasons Why či nové série známých seriálů House of Cards a Orange is the new Black. V letošním roce má Netflix v plánu investovat do vlastních programů 6 miliard dolarů. Většina nových předplatitelů je ze zahraničí Z celkového přírůstku 5,2 milionů nových předplatitelů činilo jen 1,07 milionu z domácího trhu a zbylých 4,14 milionů předplatitelů je mezinárodních. Poprvé v historii tak celkový počet zahraničních předplatitelů přesáhl počet domácích. Poměr je v současné chvíli 52 milionů ku 51,9 milionů ve prospěch zahraničí. „Dosáhli jsme dobrého pokroku v mezinárodní expanzi, jelikož zlepšování ziskovosti na našich dřívějších a zavedených mezinárodních trzích nám pomáhá financovat důležité investice do nových trhů,“ komentuje rostoucí mezinárodní expanzi Netflix ve zprávě akcionářům. Přírůstek nových předplatitelů, srovnání domácích a zahraničních.; Zdroj: CNBC Výhled pro třetí kvartál 4,4, milionů nových předplatitelů, tržby na 2,96 miliardy dolarů, EPS 0,32 dolarů Ve třetím kvartále Netflix očekává, že přidá dalších 4,4 milionů předplatitelů. Tržby by se podle výhledu firmy měly pohybovat na úrovni 2,96 miliardy dolarů a zisk na akcii na 0,32 dolarů na akcii. Vše nad konsensem analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Akcie společnosti po výsledcích v after-marketu rostly o 10,69 %. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Netflix Inc (NFLX) včera uzavřel na 161,7 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 69,7 P/E 197,2 Vývoj za letošní rok (%) +30,6 Očekávané P/E 115,6 52týdenní minimum (USD) 84,5 Prům. cílová cena (USD) 171,8 52týdenní maximum (USD) 166,9 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.