Nevýrazný vývoj v USA

07.04.2017 18:40

Americké akcie se v první polovině dne pohybovaly spíše mírně v červených číslech, aktuálně se však již překlápí do zelených.US indexy se po nočních raketových útocích na Sýrii a slabších datech z trhu práce v první polovině dne obchodovaly spíše v červených číslech. Pokles nebyl však nijak výrazný a hlavní indexy oslabovaly v rozmezí 0,3% - 0,4%. Aktuálně se situace na trzích mírně zlepšuje a indexy se postupně dostávají do lehce kladných čísel. V rámci sentimentu je částečně patrný ústup investorů k bezpečnějším aktivům. Na trhu se daří zlatu, vyšší zájem byl rovněž i o dluhopisy a akciové tituly s vyšším dividendovým výnosem. Dílčím zklamáním pro investory byl dnes report z trhu práce. Nezaměstnanost sice poklesala, ale počet nově vytvořených míst byl podstatně slabší. Za slabším číslem však byl částečně faktor špatného počasí a bouře v severovýchodní části USA, což statistiku ovlivnilo. Detailnější pohled na trh práce nadále nabízí poměrně optimistickou situaci, což se rovněž projevuje na trhu a poklesy indexů nebyly ani v úvodu dne nijak výrazného charakteru. Na komoditních trzích se kromě zlata daří i ropě (+1%), která těží z napětí v regionu důležitém pro těžbu. Hrozba vojenského konfliktu nahrává i dodavatelům zaměřených na obranou a vojenskou techniku. Akcie Raytheon posilují o 1,5%, Lockheed Martin přidává 1,4%. Další pokles výnosů na dluhopisovém trhu nenahrává příliš finančnímu sektoru, který patří k z nejztrátovějších (-0,3%). Index Dow Jones +0,06 % na 20675,56 b.Index S&P 500 +0,04 % na 2358,46 b.Index Nasdaq Composite +0,07 % na 5883,286 b. Index S&P 500 +0,04 % na 2358,46 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,5 % Finanční sektor -0,3 % Telekomunikace +0,4 % Zbytná spotřeba -0,2 % Nezbytná spotřeba +0,4 % Zdravotní péče 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Vulcan Materials (VMC) +3,7 % Under Armour (UA) -3,1 % Skyworks Solutions (SWKS) +2,8 % CarMax (KMX) -2,8 % Qorvo (QRVO) +2,8 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) -1,8 % FMC Corp (FMC) +2,7 % L Brands (LB) -1,7 % Whole Foods Market (WFM) +2,1 % Under Armour (UAA) -1,7 % David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.