Newyorská burza po otevření mírně roste

07.06.2017 15:56

Index Dow Jones +0,14 % na 21165,29 b. Index S&P 500 +0,11 % na 2432,01 b. Index Nasdaq Composite +0,17 % na 6285,799 b. Index S&P 500 +0,11 % na 2432,01 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +0,3 % Průmysl -0,2 % Finanční sektor +0,3 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Základní materiály +0,3 % Energie 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +4,3 % Iron Mountain (IRM) -3,6 % Under Armour (UAA) +3,1 % United Continental Holdings (UAL) -2,0 % Under Armour (UA) +2,4 % Occidental Petroleum Corp (OXY) -1,6 % Centene Corp (CNC) +1,8 % Southwest Airlines (LUV) -1,6 % Signet Jewelers (SIG) +1,5 % Newmont Mining Corp (NEM) -1,6 % Jan TománekFio banka, a.s.