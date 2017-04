Newyorská burza uzavřela s nejvyšším ziskem za měsíc a půl

Články

Veľkonočné sviatky sú nepochybne jedny z najkrajších v roku a na Slovensku sú už tradične spojené so šibačkou a oblievačkou. Práve v tomto období však poisťovne evidujú nárast hlásení škôd na zdraví či majetku, ktoré sú spojené práve s oslavou Veľkej noci. Celá zpráva »

Slováci finančné trhy dlho nepotrebovali. A preto ani nepoznali. Štát im “garantoval všetko”. Od narodenia v podobe predškolskej opatery, vzdelávacieho systému, zamestnania, bývania, sociálnych dávok až po dôchodok. Zjednodušene, “všetci mali všetko”. Ak aj cítili potrebu niečo si bokom odložiť alebo sa poistiť, mali na to presne jednu banku a jednu poisťovňu. Celá zpráva »

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri. Celá zpráva »

Akú výhodu má klient, ak svoj dlh riadne spláca? Niekto by povedal, že nedostane pokutu a nebude v registri úverov. No niekedy za to dostane aj odmenu. A práve vďaka odmene sa z jeho pôžičky môže stať tá najvýhodnejšia pôžička na trhu. Celá zpráva »

Finančné trhy nepriaznivo ohodnotili prvé politické kroky nového amerického prezidenta, najmä jeho neschopnosť zrušiť Obamacare. To vzbudilo obavy, či sa mu podarí presadiť ďalšie body jeho volebného programu. Na druhej strane investorov potešili výsledky holandského referenda ako aj predvolebné prieskumy z Francúzska. Vyzerá to tak, že na starom kontinente sa nenaplnia čierne obavy a vlna populizmu sa zastaví, alebo aspoň spomalí. Celá zpráva »